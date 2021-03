Stromboli, l'allerta in tempo reale testata sull'eruzione violenta VIDEO

Stromboli - Monitorando la deformazione del suolo dei vulcani è possibile capire in anticipo quando arriverà un’eruzione violenta: l’ha verificato sullo Stromboli l’equipe di ricercatori dell'Università di Firenze coordinati da Maurizio Ripepe, che ha sviluppato un sistema di allerta automatico in tempo reale i cui risultati sono stati pubblicati sull'ultimo numero della prestigiosa rivista Nature Communications. Allo studio ha collaborato perfino l'Università giapponese di Tohoku.

"Le eruzioni vulcaniche esplosive sono fenomeni violenti e improvvisi, la cui dinamica è talmente rapida da sfuggire al controllo delle reti di monitoraggio - dice Ripepe, responsabile del laboratorio di geofisica sperimentale UniFi -. Rappresentano un grave pericolo, soprattutto se le aree circostanti al vulcano sono densamente abitate o costituiscono un'attrazione turistica: come a Stromboli, dove migliaia di visitatori sono richiamati dalle deboli ma spettacolari esplosioni che si verificano ogni giorno".

I ricercatori hanno raccolto migliaia di dati negli ultimi 15 anni, utilizzando sensori che misurano l’inclinazione del terreno: i segnali ricevuti provano che i parossismi sono sempre preceduti da una debole ma chiara deformazione del suolo: “L’intero edificio vulcano inizia a gonfiarsi 10 minuti prima dell’esplosione – spiega Ripepe –, per effetto dell'espansione dei gas durante la risalita del magma”. Indicatori cruciali per prevedere i fenomeni successivi, come le scosse di assestamento e i maremoti.