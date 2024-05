Sub recupera anfora di epoca romana, scatta foto e la restituisce al mare

Salerno - Un'impresa straordinaria nelle profondità marine di Capo Palinuro. Il sub Marco Cammardella, 32 anni, ha recuperato un'anfora romana a una profondità di 81 metri, dimostrando ancora una volta la sua abilità nelle immersioni in apnea. Senza l'uso di bombole o zavorre mobili, Cammardella ha compiuto l'operazione in mare aperto, un'impresa che richiede allenamento fisico e una preparazione mentale. L'anfora, risalente all'epoca romana, rappresenta un prezioso reperto storico che testimonia la ricchezza del patrimonio sommerso del Mediterraneo. Dopo averla riportata in superficie, Cammardella ha posato con l'anfora per una fotografia scattata vicino alla costa, immortalando il momento del ritrovamento.

In seguito al recupero e alla documentazione fotografica, il sub ha deciso di restituire il reperto al mare, adagiandolo delicatamente sul fondale all'interno di un vecchio relitto. Questo gesto, oltre a rispettare le normative sui beni archeologici sommersi, permette all'anfora di continuare a far parte del suo contesto storico, preservando l'integrità del sito.