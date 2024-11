Sudest: 250 mila euro per accessibilità cognitiva nei monumenti Unesco del Val di Noto

Noto - Il distretto turistico del Sudest ha ricevuto un finanziamento di 250 mila euro per favorire l’accessibilità cognitiva nei monumenti Unesco del Val di Noto. Si è tenuta ieri sera al Comune di Noto la riunione del Consiglio di amministrazione prima e dell’assemblea dei soci poi del Consorzio turistico presieduto dal sindaco di Noto Corrado Figura. Il Distretto ha ricevuto il finanziamento in qualità di ente gestore del sito Città tardobarocche del Val di Noto all’interno dei bandi della legge 77 emanati dal Ministero dei Beni culturali.

Il Cda del Sudest ha deciso di approvare il piano operativo che dettaglia e distribuisce queste risorse per il raggiungimento di una serie di obiettivi per l’accessibilità cognitiva nei monumenti Unesco degli otto comuni del Val di Noto. L’intervento si pone in continuità con quanto realizzato con il bando 2022 della stessa legge 77, e con la redazione del Piano per l’accessibilità. Dopo l’azione per l’accessibilità cognitiva finanziata dal bando 2023, il Distretto punterà ora ad azioni che favoriscano l’accessibilità fisica dei monumenti Unesco grazie al bando 2024 della Legge 77.