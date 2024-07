Suggerimenti Anti-Truffa per Prenotare Strutture Ricettive Online

Con l’arrivo dell’estate, aumentano le truffe legate alle prenotazioni di strutture ricettive online. Molti pensano di aver trovato un’offerta imperdibile, per poi scoprire, una volta arrivati a destinazione, che l’appartamento non esiste o che il proprietario è irraggiungibile. Questo può rovinare le tanto attese vacanze, come è successo recentemente a Sampieri. Durante lo scorso weekend, una famiglia di tre persone si è recata nella casa prenotata, ma non ha trovato nessuno per il check-in e non ha ricevuto risposte né al telefono né tramite la messaggistica privata del portale utilizzato.

Sebbene gli affitti brevi abbiano aumentato la disponibilità di posti letto nelle destinazioni turistiche e creato nuove fonti di reddito per chi affitta la propria seconda casa, questo fenomeno ha anche dato spazio ad operatori improvvisati o abusivi. Come possiamo identificarli e evitarli?

Ecco alcuni suggerimenti per prenotare in sicurezza:

1.Verifica l’autenticità della struttura: Controlla che l’annuncio abbia il CIR (Codice Identificativo Regionale). Questo codice è stato introdotto per garantire che l’immobile sia regolare e per tutelare i viaggiatori.

2.Cerca il CIN (Codice Identificativo Nazionale): A partire dal primo novembre, tutte le strutture ricettive dovranno essere dotate di CIN. Senza questo codice, nessuna struttura potrà operare e nessun portale potrà mostrare la scheda della struttura. Assicurati che il CIN sia chiaramente indicato nell’annuncio.

3.Leggi le recensioni: Prima di prenotare, controlla le recensioni lasciate da altri ospiti. Recensioni positive e dettagliate possono essere un buon indicatore dell’affidabilità della struttura e del proprietario.

4.Utilizza portali sicuri e noti: Prenota solo tramite piattaforme conosciute e affidabili che offrono protezioni in caso di truffa, come rimborsi o supporto clienti.

5.Contatta il proprietario: Comunica direttamente con il proprietario attraverso i canali ufficiali del portale di prenotazione. Fai domande dettagliate sulla struttura e verifica la loro disponibilità e reattività.

6.Attenzione ai prezzi troppo bassi: Se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, potrebbe esserlo. Confronta i prezzi con altre strutture simili nella stessa zona.

7.Richiedi foto e dettagli aggiuntivi: Se hai dubbi, chiedi ulteriori foto e dettagli specifici sulla struttura. Un proprietario legittimo non avrà problemi a fornirti queste informazioni.

Segui questi suggerimenti per goderti le tue vacanze senza preoccupazioni e in totale sicurezza. Buon viaggio!

Per ulteriori informazioni, se hai una struttura ricettiva e vuoi metterti in regola, visita il sito ufficiale delle autorità competenti per i codici identificativi ecco il link https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/. Qui, invece, troverai le istruzioni per metterti in regola.