Suggerimenti per risparmiare denaro che ogni giocatore dovrebbe conoscere

Per quanto amiamo i videogiochi, i crescenti prezzi dei videogiochi e un mercato saturo di uscite giornaliere hanno indotto i giocatori a ripensare a quanti titoli possono permettersi. Se ti trovi in una situazione in cui devi preventivare quali giochi acquistare e quali invece saltare, questo articolo potrebbe fare al caso tuo. I marketplace digitali come Eneba offrono molte soluzioni per mantenere i giochi economici.

Ecco alcuni suggerimenti su come risparmiare sui videogiochi.

Consiglio 1: acquista in digitale

L'industria dei videogiochi si sta spostando verso il digitale. Steam ed Epic Games dominano la vendita al dettaglio per PC e persino le case di console stanno rilasciando modelli solo digitali. Chi può dire che le console next-gen dopo PlayStation 5 e Xbox Series X avranno ancora un lettore di dischi? Mentre possiamo solo speculare, il settore si sta innegabilmente allontanando dai media fisici.

Puoi risparmiare fino al 20% sulle nuove versioni acquistando giochi su marketplace digitali. Inoltre, è facile trovare titoli meno recenti a cui potresti dover ancora giocare con sconti fino al 90%. E questa è solo la punta dell'iceberg.

I marketplace digitali offrono più di semplici chiavi di gioco. Se giochi a Fortnite, conoscerai l'importanza dei V-Bucks, una valuta di gioco che consente di personalizzare il tuo avatar con skin e oggetti cosmetici. I marketplace digitali possono offrire questa valuta a prezzi più bassi e molti altri crediti in-game, inclusi Robux, Apex Points, Shark Cards, FIFA Points e altro ancora.



Consiglio 2: acquista giochi con buoni regalo

I buoni regalo non sono più visti come un perfetto salvataggio per un regalo. Sì, le carte regalo possono essere un regalo di prim’ordine, soprattutto per i giocatori che sembrano aver giocato a tutto, tuttavia, le carte regalo si sono evolute.

Guarda una carta regalo come valuta alternativa. Questo è particolarmente vero per i giocatori console. Dai un'occhiata al marketplace, troverai ricariche per portafogli PS4, Xbox e Nintendo. È una brillante alternativa per risparmiare sui giochi su console.

I buoni non hanno una data di scadenza, quindi puoi farne scorta e usarli in qualsiasi momento. Le carte regalo sono ottime per l'acquisto di giochi durante i saldi e possono fungere da salvadanai digitali.

Consiglio 3: abbonamenti

Xbox Game Pass ha preso d'assalto il mondo dei videogiochi e continua a essere un'incredibile opzione di risparmio di denaro per i videogiocatori. Anche Sony ha seguito le orme di Microsoft e ha introdotto la propria versione con un PS Plus a 3 livelli.

Entrambi gli abbonamenti offrono più di 100 giochi a pagamento mensili, inclusi alcuni dei migliori titoli AAA di sviluppatori proprietari e di terze parti. Per non parlare che Microsoft aggiunge giochi esclusivi per Xbox a Game Pass il giorno del rilascio stesso.

Alcuni abbonamenti ti consentono di esplorare e sperimentare la storia dei videogiochi. Ad esempio, con Nintendo Switch Online, puoi giocare a giochi che hanno salvato l'intera industria dei videogiochi. Dopo il famigerato rilascio di ET di Atari nel 1982, l'industria era infatti in pericolo. Scopri come il nostro idraulico preferito in tuta blu ha salvato tutti!

Puoi giocare a tutti i classici giochi di Mario, Zelda e altri giochi per NES e SNES con Nintendo Switch Online. È un viaggio nella memoria per i giocatori della vecchia guardia e un gateway per la nuova generazione.

Limitare le tue abitudini di gioco a causa di qualcosa che è fuori dal tuo controllo non è mai facile, né è qualcosa che un giocatore vuole. Si spera che questi suggerimenti per risparmiare denaro ti aiuteranno a continuare a giocare senza spendere troppo.