I suoni dimenticati riaffiorano a Monte dei pegni di Palermo

PALERMO, 17 OTT I canti del lavoro, le voci degli ultimi, i suoni dimenticati. Li ha raccolti, in giro per la Sicilia, Alessandro Librio e li ha portati al Monte dei pegni di palazzo Branciforte. Non poteva esserci un contesto più simbolico: questo posto è stato il luogo dove la disperazione degli ultimi trovava un pronto ristoro.

Ora quelle voci riaffiorate della memoria hanno dato vita a un'installazione sonora, che sarà inaugurata domani, 18 ottobre, e resterà fruibile fino al 23 ottobre. La raccolta dei suoni So'no (suono nell'idioma siciliano) è un progetto curato da Federica Fruttero nell'ambito del festival internazionale SètePalermo promosso dall'associazione Sla. Le testimonianze sonore riaffiorano del ventre profondo del Monte dei pegni, fatto di travi e silenzi, con un'operazione interattiva. Il pubblico viene coinvolto in modo non convenzionale attraverso un percorso molto personale in cui il suono è il protagonista invisibile.

"Il progetto di Alessandro Librio dice Raffaele Bonsignore presidente di Fondazione Sicilia che gestisce palazzo Branciforte rende un omaggio inedito alla nostra terra e alla sua essenza più intima: il suono. Un'operazione che ridà vita alla voce degli ultimi e fa riflettere attraverso la memoria".

(ANSA).