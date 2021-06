Superluna a Punta Secca, ma lo spettacolo è dentro di noi

Santa Croce Camerina - Guarda che luna, guarda che mare. Notte da cinema ieri a Punta Secca. Venire qui per vedere con i propri occhi come si vive da vicini di casa di Montalbano, e ritrovarsi davvero in un film, con tanto di colonna sonora. Il satellite ha perso quasi subito il color fragola e dal terrazzo del commissario s'è infilzato nel faro ed è salito ancora, come un gigantesco lampadario, a illuminare la spiaggia. E i nostri cuori. Impossibile, ieri notte, nascondersi nell’ombra delle dune. E dei nostri sentimenti.

La Luna, lo sappiamo, non era più grande ieri e non sarà più piccola oggi: è l’uomo a vederla così, a coglierne lo splendore, a contemplarne la geometrica perfezione che, in realtà, è solo nella sua testa. È il nostro cervello a scorgervi significati, il nostro occhio a misurarne l’intensità, la nostra anima a renderla così bella. Quante canzoni e poesie abbiamo dedicato alla Luna, senza che sappia o le importi quanto l’amiamo. Lo spettacolo che suscita era già dentro di noi. Senza di noi la Luna resterebbe quello che è: un freddo satellite che orbita monotono attorno alla Terra. Di "super" non ci sono che le nostre emozioni, finché saremo in grado di provarle.