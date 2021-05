Svanisce il sogno di una Sicilia zona gialla, Rt superiore a 1

Svanisce di fronte alla trasmissibilità del virus col fattore rt superiore a 1 la speranza della Sicilia di vedere finalmente 'giallo' e sfruttare l'esplosione della primavera per potere ricominciare a vedere un po' di luce. Per un'altra settimana ancora, a partire dal 3 maggio, l'isola rimarrà in zona "arancione" con tutti i limiti per le attività commerciali, ormai allo stremo.

E a meno che l'indice rt non si riduca in modo notevole, il rischio è che l'arancione permanga fino al 16 maggio. Per questa data è prevista, del resto, l'avvio della stagione balneare come stabilisce l'ordinanza, concordata con l'assessore all'Ambiente Totò Cordaro, firmata ieri dal governatore Nello Musumeci.

Fino a sabato 15 maggio, quindi, sono sospese le attività degli esercizi balneari, la fruizione delle spiagge libere e la balneazione in tutta l'isola. Restano consentite, invece, manutenzione, montaggio e allestimento degli stabilimenti balneari e la pulizia della spiaggia di pertinenza.