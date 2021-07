Sversamento fogna in mare di lieve entità, riparato il tubo a Cava d'Aliga

Scicli - E’ stato sostituito in tempi record il tubo della condotta fognaria che percorre la litoranea che da Cava d’Aliga va a Punta Corvo a Sampieri.

Stamani è stato messa in posa la nuova conduttura, già entrata in funzione.

Lo sversamento nel tratto di mare interessato dalla ordinanza sindacale di divieto di balneazione è stato di lieve entità.

Il divieto di balneazione permane fino al 26 luglio, mentre il Comune ha già chiesto all’Arpa di effettuare dei prelievi e delle analisi per valutare l’effettivo inquinamento del tratto di costa.