Svitlana, dall'Ucraina a Ragusa: "Mio figlio è al fronte"

Ragusa - Svitlana Humeniuk da sei anni lavora come badante a Ragusa. La sua famiglia vive a 120 chilometri dal confine con il Donbass e il figlio Alex, come maggiore dell'esercito ucraino, è impegnato al momento a Dnipro.

"Al momento c'è bisogno di tutto - racconta Svitlana - Medicine, vestiti, anche giocattoli per i bambini. Con altre mamme ucraine che vivono in Sicilia stiamo facendo uno sforzo per mandare aiuti ai nostri cari e lo faremo finché ce ne sarà bisogno".

"Scrivo ogni giorno a mio figlio su WhatsApp e aspetto che mi risponda - racconta la mamma ucraina - A volte passano ore, l'ultima volta quattro, sembravano infinite. Sto con il fiato sospeso. La sua risposta significa che è ancora vivo. Gli chiedo le cose che può chiedere una mamma, come sta, se ha mangiato, se ha dormito. So che sono giorni terribili e lui non può neanche stare al telefono. Ma un messaggio mi basta".

Le risposte di Alex sono sempre sintetiche: "Va tutto bene", il più delle volte. "Ma lo so che non è così, lo so che sta rischiando la vita e come lui tutti gli altri miei connazionali. Guardo le immagini dei telegiornali - dice Svitlana - e mi vengono i brividi a vedere la mia terra ridotta così".