Tabella H, i regali di Natale della Regione

Palermo - Un emendamento composto da 203 commi sfornato dalla commissione Bilancio dell’Ars è stato approvato in nottata e mette d’accordo maggioranza e opposizione. Scremata la valanga di 250 emendamenti che aveva bloccato sul traguardo il varo della manovrina correttiva di fine anno, il cui testo base è stato approvato mercoledì sera consentendo, per esempio, di stanziare 50 milioni per abbattere le rate del mutuo alle famiglie con Isee inferiore ai 30 mila euro che hanno registrato aumenti superiori al 3%. Ma accanto a misure di carattere sociale, ecco spuntare una gigantesca Tabella H, il vecchio elenco di contributi a pioggia che caratterizzava la Finanziaria ai tempi di Cuffaro.

Per ottenere il via libera alla manovrina il governo ha messo sul piatto un budget di circa 100 mila a deputato, cioè 7 milioni. Somme con cui, appunto, si è data copertura agli emendamenti. E così nel conto sono finiti anche 65 micro e maxi contributi per le festività natalizie in altrettanti Comuni. E poi ci sono i 30 mila euro per la Sagra del Torrone di Casteltermini, i 25 mila euro per la kermesse «Con i nonni» organizzata dall’associazione Vida Loca di Avola, i 150 mila euro per il Carnevale di Termini Imerese il cui big sponsor è il grillino Luigi Sunseri. Anche se il top è andato al Comune di Catania (200 mila euro per il Capodanno 2024) e al Parco Uditore di Palermo (200 mila per la gestione).