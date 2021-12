Modica - E' di due feriti non gravi il bilancio di un tamponanemto a catena che si è registrato oggi a mezzogiorno sul ponte Guerrieri di Modica. Il carico veicolare sulle strade in questi giorni di rientro di molti fuorisede per le vacanze natalizie ha aumentato il numero di sinistri.

Lungo l'arteria 115 si registrano rallentamento con paralisi del traffico in alcuni punti di Modica.