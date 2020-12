Tampone negativo per bambino migrante paralizzato

Pozzallo - Il tampone rapido eseguito questa mattina al bambino affetto da “tetraparesi” così come quello del papà è risultato negativo.

Il trasferimento nell’apposita struttura già individuata da parte del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Ragusa, può essere già organizzato nelle prossime ore.

Si conclude così la commovente e triste vicenda del piccolo immigrato gravemente colpito da una grave patologia invalidante e ospitato nell’hotspot di Pozzallo.

"Le Autorità Sanitarie - afferma il Sindaco Roberto Ammatuna - che non finirò mai di ringraziare per il grande lavoro che svolgono in questo difficile momento al servizio del nostro paese e di cui io mi onoro di fare parte, la prossima occasione debbono affrontare situazioni simili in modo diverso.

La prossima volta, soggetti così fragili, devono essere trasferiti subito in strutture adeguate".

