Tamponi agli alunni, poi la Regione deciderà se riaprire scuola

Palermo - Uno screening di massa rivolto a tutta la popolazione delle scuole siciliane primarie e secondarie di primo grado, dagli studenti a docenti e personale: è la comunicazione (qui la nota integrale) inviata dal Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico alle scuole in vista della possibile ripresa, dal 18 gennaio, delle attività didattiche in presenza. Nei drive in dovranno essere realizzati dei percorsi preferenziali per alunni e docenti.

Lo screening di massa è previsto nell'ordinanza del presidente della Regione Siciliana dello scorso 8 gennaio. "I direttori delle Asp territorialmente competenti - si legge nella comunicazione - dovranno prevedere attività di screening dedicate a favore degli alunni e dei docenti afferenti alle scuole primarie e secondarie di primo grado. La predetta organizzazione dovrà essere effettuata a decorrere dal 14 gennaio fino al 17 gennaio".

"I responsabili dei drive in - continua la comunicazione - dovranno istituire percorsi preferenziali per gli alunni e i docenti afferenti alle predette categorie e dovranno, altresì, coordinarsi con i Sindaci dei Comuni al fine di individuare le sedi di effettuazione del tampone all'interno delle strutture scolastiche o zone limitrofe, anche per un accesso veicolare agevole".