Tanatoprassi, così è stata conservata la salma di Papa Francesco

Città del Vaticano - Ultimo saluto a Papa Francesco.

In Vaticano viene eseguita la tanatoprassi, con l’obiettivo di permettere a ogni fedele di vivere questo momento senza che la morte cancelli del tutto l'immagine del Papa defunto. Una procedura, la tanatoprassi, che non è una mummificazione. Non si tratta di svuotare il corpo o conservarlo per l'eternità, com’era prassi nell’antico Egitto. Semmai, spiegano all’Istituto nazionale italiano tanatoprassi (Init), “è un procedimento moderno, rispettoso e che ha una durata temporanea”. Con l’obiettivo, aggiungono, di “mantenere un aspetto dignitoso e sereno per alcuni giorni, il tempo necessario perché il mondo possa congedarsi”, ma un trattamento che risponde pure a “necessità igieniche”.

Parliamo di una conservazione dei corpi che viene utilizzata soprattutto in occasione dell’esposizione pubblica delle salme. Il tutto è regolato da una legge del 2022, e potrebbe essere definita un'evoluzione moderna dell'imbalsamazione, ma che si differenzia da quella per l'uso di prodotti meno invasivi e più rispettosi del corpo umano. Come si pratica? Il trattamento igienico-conservativo rallenta i processi di decomposizione, permettendo di mantenere l'aspetto naturale del defunto per diversi giorni, senza ricorrere al congelamento o a procedure estreme. Prevede l'iniezione di sostanze conservanti, la disinfezione completa del corpo, il trucco correttivo e la sistemazione delle mani e del viso, per garantire un aspetto sereno e composto. Nel caso di figure pubbliche, come i Pontefici , la tanatoprassi è fondamentale per consentire ai fedeli di rendere omaggio in modo dignitoso, specialmente durante l'esposizione del corpo per giorni in Vaticano.

Ne parla Andrea Fantozzi, presidente e fondatore dell'Ait (Associazione italiana di tanatoprassi), e dell'Init, che l’ha introdotta nel 1995 e che in passato si è occupato della preparazione delle spoglie dei Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. "Quando parliamo di tanatoprassi ci riferiamo a un trattamento igienico-conservativo e di cura estetica del corpo del defunto, finalizzato a rallentare in modo temporaneo i processi naturali di decomposizione, garantendo al tempo stesso un aspetto sereno e dignitoso della salma durante la veglia funebre - sottolinea -. Non si tratta di una semplice ’cosmesi’, ma di un vero e proprio intervento tecnico-sanitario, eseguito da operatori specializzati, che risponde a precise normative e protocolli professionali”. Tecnicamente consiste nell'iniezione nel circuito sanguigno della salma di un prodotto innovativo, il cui nome è Fluytan, un sostituto della vecchia formalina, la quale presenta caratteristiche tossiche e cancerogene. Un prodotto ritenuto “più innovativo”, di cui gli specialisti dell'Init detengono il brevetto. Lo stesso prodotto utilizzato in passato per Papa Ratzinger nel 2022 e prima ancora per Papa Giovanni Paolo II nel 2005, preferito alla formalina per la sua non tossicità, e soprattutto per la capacità di fissare i tessuti cutanei e interni. Questo composto può essere usato anche a livello topico, applicato con una spugna o con un pennello sulla cute del corpo per conservare la salma senza problemi tra i due e i cinque giorni. Fantozzi conferma che “il sistema è del tutto innocuo e riesce anche a conservare meglio il Dna”. “Per questo - aggiunge - la tanatoprassi presenta benefici anche nel settore della medicina legale e della polizia scientifica".

La procedura seguita per le salme dei Papi

Ma quanto è frequente il ricorso alla tanatoprassi? È sempre Fantozzi a parlare. Con una premessa: il procedimento a cui, secondo il rituale, si sottopongono le salme dei Pontefici, in Italia non ha ancora un riconoscimento giuridico. "Al momento viene utilizzato solo in casi eccezionali - chiarisce Fantozzi -. Ad esempio, noi lavoriamo molto sugli stranieri che muoiono in Italia in attesa del rimpatrio nei loro rispettivi Paesi". “Nel caso dei Pontefici, l’utilizzo della tanatoprassi ha un significato duplice - prosegue il presidente Init -: da un lato assicura il decoro che si addice alla figura del Santo Padre, dall’altro permette una prolungata esposizione al pubblico omaggio dei fedeli e delle autorità, in totale sicurezza sotto il profilo igienico-sanitario”. Attualmente c’è la possibilità di scegliere un trattamento meno invasivo e uno con l'iniezione del fluido nel corpo. "Così facendo, al contrario di ciò che si faceva quando si usava la formalina - aggiunge Fantozzi - non c'è neanche la necessità di recuperare tutto il sangue, come avveniva prima".

L’uso in medicina legale

Visto che la Tanatoprassi consente di arrestare il processo di decomposizione per alcune settimane, è molto usata in medicina legale. Un caso è quello della conservazione dei corpi di persone morte per omicidio; un altro è quello dei casi di riesumazione, anche se una salma trattata con questa procedura garantisce il naturale ritorno in polvere in un tempo massimo di 10 anni, a differenza di quelle non trattate, le quali invece impiegano diversi decenni: dai 40 anni agli 80 anni. Ma non è tutto. Oltre alla conservazione dei tessuti interni ed esterni, la Tanatoprassi prevede anche trattamenti estetici con il fine di mantenere al meglio la pelle del viso e delle mani del defunto. Parliamo delle parti visibili una volta che la salma sia vestita e composta nella bara: sul corpo vengono applicate cere, creme idratanti con coloranti coprenti e altri prodotti, così da rendere l'epidermide umida e morbida per qualche giorno, impedirne la veloce trasformazione come la secchezza e la retrazione, donando allo stesso tempo una immagine integra e una visione dignitosa e naturale della salma stessa esposta alla visione.