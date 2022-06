Taobuk, applausi Ficarra e Picone, fischi per Musumeci. VIDEO

Taormina - Nello Musumeci, nella serata di gala al Teatro Antico di Taormina per Taobuk prova a rivendicare il suo operato ma sul palco arriva lo stop - tra il serio e il faceto - del duo Ficarra e Picone. Alla fine applausi del pubblico per i duo e qualche fischio per il presidente della Regione.

L'occasione la ha offerta la premiazione del regista Roberto Andò e del cast del suo ultimo film su Pirandello "La Stranezza", in uscita il prossimo ottobre, ovvero l'attore Toni Servillo e la coppia di comici Ficarra e Picana.

Macché Pd, Cinquestelle e Claudio Fava. La vera opposizione a Musumeci l'hanno fatta loro, in appena 4 minuti. Ridicolizzandolo, pungolandolo, mettendolo in difficoltà, facendo i veri e propri 'guastatori'. Stoppando sul nascere un tentativo di comizio del presidente della Regione che tentava di dire che in Sicilia ormai va tutto bene. E allora giù le battute sul Ponte che non c'è, sulle tre ore per percorrere la Palermo-Catania ("abbiamo pagato il casello in sesterzi"), sul fatto che si fa prima a percorre la Messina-Catania (“è una strada dello Stato, speriamo che i nove cantieri aperti si chiudano in fretta”, ha tentato di difendersi Musumeci) che attraversare il viale Regione siciliana a Palermo, sulla propaganda della Sicilia che torna a vivere e non ha più un posto letto libero. Poi Musumeci, pontificando l’operato del suo assessore al Turismo, Manlio Messina, ha parlato della stagione di rinascita del suo governo, sostenendo che “il peggio ce lo siamo lasciati alle spalle”.

Il pubblico, in queste occasioni solitamente silenzioso, ha iniziato a ridere, applaudire e sommergere di fischi le parole di Musumeci che ha cercato, peggiorando la situazione, di riprendere il filo del discorso.