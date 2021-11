Tar Lazio accoglie ricorso Ryanair, stop ai voli in continuità territoriale

Trapani - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), con sentenza del 20 ottobre 2021, ha accolto il ricorso della compagnia irlandese Ryanair nei confronti di Enac, Regione siciliana, AlbaStar, Tayaranjet, Airgest Spa, con il quale chiedeva l’annullamento dei servizi di "Imposizione di oneri di servizio pubblico (“OSP”) per i servizi aerei di linea relativi alle rotte Trieste-Trapani e viceversa, Brindisi-Trapani e viceversa, Parma-Trapani e viceversa, Ancona-Trapani e viceversa, Perugia-Trapani e viceversa, Napoli-Trapani e viceversa”.

In pratica, i giudici del Tribunale amministrativo hanno riconosciuto le argomentazioni del vettore irlandese che ha evidenziato di operare numerosi collegamenti da e verso la Sicilia, con regolari servizi aerei di linea sulle tratte da e per Trapani e Palermo e, quindi, in diretta concorrenza con i servizi aerei di linea relativi alle rotte onerate.

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, - si legge nella sentenza- uno Stato membro può imporre OSP solo qualora tale rotta sia considerata "essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall’aeroporto stesso” ed esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea “minimi”. Lo scalo di Trapani non è situato né su una “piccola isola”, né tantomeno su una “regione isolata” (soli 71 km da PA). Pertanto, le sei città individuate dalle amministrazioni procedenti non possono essere considerate poli economici, produttivi, amministrativi, socio-sanitari e di istruzione di livello sovraregionale, in base ai quali valutare la lontananza e l’isolamento dello scalo di Trapani.

In conseguenza dell’annullamento degli atti- conclude la sentenza del Tribunale amministrativo- sarà l’Enac a regolarsi di conseguenza.