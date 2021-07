Tartaruga ingoia amo, soccorsi assenti: i ragazzi la salvano da soli VIDEO

Agrigento - "A volte bastano pochi minuti per fare la differenza tra la vita e la morte - racconta Mareamico, pubblicando questo filmato sui propri canali social -. Questi due diportisti hanno trovato una tartaruga in difficoltà, poiché aveva ingerito un amo. L’hanno portata a bordo ed hanno chiamato le istituzioni, ma senza trovare risposte alla loro richiesta. Non si sono persi d’animo, hanno estratto l’amo dalla bocca ed hanno ridato la libertà alla povera tartaruga!”.