Teatro a Ragusa, Casamatta: in scena "Bob Job"

Ragusa - Terzo incontro della rassegna teatrale “Casamatta in scena”, diretta da Massimo Leggio, con lo spettacolo “Bob Job, un amante ricercato” per la regia di Riccardo Maria Tarci.

A ricercare il protagonista sono più e più donne, ma non solo.

Il sipario si apre sul buio, mietuto da rumori che incutono timore. La luce si accende sulla casa di Bob (Matteo Tomasello), incompreso aspirante scrittore, sul divano del quale troviamo adagiata una donna, Rachel (Matilde Masaracchio), una delle tante, che lo “rapisce senza eguali”. “Donne che sconvolgono la vita e le membra”, sentenzia Bob. L’indomani ci penserà poi Sam (Christian Zago), amico ed agente, a ricordargli dei suoi imminenti appuntamenti di lavoro. La passione per la scrittura di Bob si limita infatti a un intercalare fra le attività quotidiane dedite ad un’altra “missione, in nome dell’arte”, per la quale sacrificarsi: l’amore.

La casa di Bob, unico luogo che conosceremo nel corso di tutta la vicenda, ma dalla quale si potrà scorgere la notte e le prime luci dell’alba dalla finestra che inquadra uno scenario d’oltreoceano, è crocevia di incontri fortuiti e voluti. Un suono, più squilli, il citofono: è Ashley (Francesca Morselli), una donna inseguita da non si sa chi, vittima delle paranoie che la sua mente crea, la quale instaura un dialogo con in sottofondo il rumore bianco di un phon con Sam, il confidente, al quale racconta di essere da due mesi la fidanzata di Bob, quella che viene a trovarlo solo due fine settimana al mese. Altri suoni, squilli, la segreteria telefonica: altri amori lasciati in sospeso. E poi arriva Dorothy (Ambra Denaro) dal Texas, che sta costruendo una casa con ranch dove Bob potrà rifugiarsi dall’assillo della futura popolarità. E poi di nuovo buio, urla, paura. Perché “quando le donne si arrabbiano possono diventare pericolose”. Sam, “lo sfigato”, voce onnisciente fuori dal campo e dal coro, spiega loro e a noi le tattiche del buon Job. E alla fine le donne si coalizzano. La soluzione quindi qual è, se non sparire… Un altro suono, uno squillo, il campanello, la polizia: Bob, adesso, è ricercato per omicidio e violenza carnale dal detective Steve (Sergio Spata). Sarà un’ultima chiamata a scagionarlo, ma non a tirarlo fuori dal cerchio di bugie, inganni, malintesi e illusioni in cui è aduso vivere. Perché, nonostante qualcuno ci speri ancora, “gli uomini non cambiano mai”.