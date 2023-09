Tecnologia in Sicilia e nel mondo, le ultime innovazioni

La tecnologia approda in Sicilia e lo fa per migliorare la vita dei cittadini e delle imprese locali. Con benefici per l’intera popolazione, le innovazioni tecnologiche e digitali sono il trampolino di lancio verso l’Europa e il resto del mondo. E per l’economia regionale che, grazie al digitale, può davvero parlare di ripresa e di futuro.

Il settore della mobilità è uno di quelli che possono trarre più vantaggio da questi cambiamenti. Ne sono una prova i nuovi cantieri per il collegamento ferroviario Palermo-Catania-Messina che vengono realizzati con la tecnologia integrata Bim. con oltre 11 miliardi di investimenti, questi nuovi lavori sfruttano le tecnologie moderne come la Building Information Modeling (BIM) che, grazie alla creazioni di modelli 3D integrato con i dati fisici, permettono ad ingegneri e sviluppatori di avere una gestione facilitata di piani di lavoro e costruzione.

Sempre in tema di mobilità e meccanica, la regione potrebbe diventare il nuovo hub per lo sviluppo di auto elettriche, soprattutto nell’Etna Valley. In generale, questo mercato sostenibile ha un valore di 90 miliardi di euro, circa il 5% del Pil nazionale. Con l’obiettivo di abbandonare il motore termico entro il 2035, Volkswagen Italia punta sulla Sicilia, sulla capacità della regione di investire sulle energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico.

Tra l’uso di strumenti di meccanica tradizionali ma fondamentali come le chiavi inglesi e lo sviluppo di nuove tecnologie come le auto elettriche, la regione Sicilia mira a diventare un esempio di innovazione per il resto dell’Italia. Molto di questo sviluppo innovativo può partire da Ragusa, anche grazie ad iniziative come “Hack your Talent.” Con la partecipazione di cento ragazzi delle quarte e quinte degli istituti superiori di Ragusa, questo progetto ha chiesto agli studenti di creare un vero business plan ed in molti hanno puntato sulle tecnologie come gli NFT e gli strumenti smart per la casa.

La trasformazione digitale è possibile grazie alle innovazioni lanciate dai giganti tech come Google, Apple e Microsoft. Nel futuro di utenti e di imprese (anche siciliane) ci sono gli smartphone pieghevoli.

Infatti, un’analisi di mercato di Trend Force rivela che, entro la fine del 2023, le spedizioni globali di questi dispositivi potrebbero raggiungere oltre 18 milioni di unità, un aumento annuale del 43%. Le stesse previsioni di Trend Force rivelano che, entro il 2027, il mercato degli smartphone pieghevoli raggiungerà i 70 milioni di dispositivi venduti. Sempre in tema di smartphone, Apple ha recentemente lanciato il suo iPhone 15 ed ha annunciato i nuovi Apple Watch costruiti con il 100% di energia rinnovabile.

Un’altro gigante tech importante nella rivoluzione digitale è Meta, prima conosciuto semplicemente come Facebook. Il nuovo focus della compagnia di Zuckerberg è l’intelligenza artificiale (IA), fondamentale anche nel tema di cyber sicurezza e contro le minacce online, soprattutto quelle rivolte agli utenti più giovani. Per questo, sempre più aziende si concentrano sul parental control e, proprio per questo, Meta ha lanciato l’iniziativa “Genitori connessi” per adolescenti che usano i social media. Per promuovere un uso responsabile della tecnologia, fondamentale per lo sviluppo, anche della Sicilia.