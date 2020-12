Tecnologia: la rivoluzione dello smartphone

Lo smartphone è senza dubbio uno dei nostri grandi compagni di viaggio. Lo utilizziamo praticamente tutta la giornata e per qualsiasi attività. Dalle attività lavorative all’informazione, passando per i siti di giochi come https://malinacasino.com/it/ e gli immancabili social network. Tutto ruota intorno al nostro amatissimo smartphone.

E forse un successo così enorme non era neanche lontanamente auspicabile quanto nasce il primo prototipo di smartphone, nel 1992. E’ un telefono prodotto dalla IBM chiamato “Simon” con un touch screen interagibile con un pennino: lo schermo non era ovviamente a colori e presentava solo delle applicazioni standard, come il calendario e la rubrica. Del Simon però sono state prodotte solo cinquantamila copie e non è mai arrivato al mercato Italiano.

Nonostante successivamente siano stati prodotti dispositivi che possono essere classificati comunque come Smartphone, quelli che hanno cambiato radicalmente l’idea di cellulare, nel mondo e in Italia, arriveranno molti anni più tardi, e si baseranno su due sistemi operativi: Ios ed Android.

Bisogna aspettare il 2008 per l’arrivo in Italia del primo modello di iPhone. Il prodotto è sensazionale per l’epoca: si presenta con uno schermo LCD da 3.5 pollici, cinque tasti fisici, tra cui quello centrale, una batteria da 1400 mAh, una fotocamera posteriore da 2Mpx, dispone di una connessione Wi-fi o telefonica 2G (in realtà in Italia arriva solo la versione 3G) e una scelta tra 4, 8 o 16 GB di memoria.

Per quanto tutte queste caratteristiche siano ormai superate, per l’epoca erano assolutamente innovative, soprattutto in italia. Inoltre il sistema operativo era già reduce da un anno di esperienza nel mercato americano e aveva già risolto i principali problemi che erano stati criticati al lancio: il problema della digitazione che non presentava alcun feedback fisico a differenza dei tastierini numerici precedenti è stato risolto grazie allo sviluppo di una tastiera con il classico correttore; alcuni problemi relativi agli sms (non era possibile cancellare singoli messaggi ma solo intere conversazioni, oppure non si poteva ruotare il telefono per avere la tastiera in orizzontale) sono stati risolti con aggiornamenti al firmware.

Il primo smartphone Android in Italia arriva il 19 marzo 2009 ed è l’HTC Dream. Il cellulare in realtà era stato presentato sei mesi prima ed era già stato commercializzato in America a partire dal gennaio dello stesso anno. Questo smartphone aveva delle caratteristiche abbastanza simili all’iPhone, differenziandosi però nel design, nella memoria interna di soli 200 Mb (espandibili però fino a 8 Gb tramite una micro Sd) e dalla presenza di una tastiera fisica sotto lo schermo, aumentando però lo spessore del telefono (17,1 mm contro gli 11,6 dell’iPhone).

Gli smartphone del presente e del futuro

Oggi gli smartphone sono strumenti estremamente intelligenti che sfruttano le più avanzate tecnologie. Oggi sono tornati in auge gli smartphone pieghevoli. La tecnologia pieghevole fa esattamente questo: rende potenzialmente obsoleti i tablet e consente di acquistare un singolo dispositivo, rinnovando al contempo il design dei prodotti in un mercato che ha bisogno di una ventata d'aria fresca.

Oltre a questo, si potrà tornare a mettere lo smartphone nel taschino della giacca, cosa che viene ricordata con un pizzico di nostalgia dagli appassionati un po' più avanti con l'età. Tirando le somme, le potenzialità per rivoluzionare il settore ci sono tutte, c'è solamente da vedere se le aziende riusciranno a convincere il pubblico con prezzi adatti alla disponibilità economica della massa, ma si tratta di una situazione già vista a più riprese nel corso della storia dei dispositivi mobili. Samsung Galaxy Fold è stato il primo smartphone pieghevole ad arrivare ufficialmente sul mercato italiano.

Il prezzo per il nostro Paese è fissato a 2050 euro sul sito ufficiale e include gli auricolari wireless Galaxy Buds, una cover protettiva, Galaxy Fold Premier Service, un sistema di supporto dedicato attivo 7 giorni su 7 tramite numero verde e l'assicurazione Care+ dalla durata di un anno. E nel futuro? In futuro è probabile che le fotocamere frontali potrebbero essere montate sotto il display o dentro una scocca trasparente. Ma secondo gli esperti, tra 10 anni saranno i selfie il tipo di fotografia più comune e ci si aspetta smartphone con fotocamere anteriori potenti al pari delle posteriori. Nella back cover già oggi i 108 MP di norma montati sui top di gamma sono un numero abbastanza alto, ma si pensa che nel 2030 avremo valori quadruplicati che però si scontrano con una percezione dell’occhio umano limitata.

Forse il vero punto di svolta sarà la scocca stessa dello smartphone, la quale potrebbe non avere più alcuna somiglianza con quelle attuali. Alla base di questo ragionamento c’è già la tendenza a eliminare le porte USB e il jack audio dai terminali, sostituite da ricariche e accessori wireless, bluetooth o NFC per gestire tutto.