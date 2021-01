Tele ritrovate, la prof di arte Terranova sarà ispettore onorario

Modica - Le due tele del settecento del pittore modicano Giovan Battista Ragazzi, scomparse dalla chiesa della Madonna delle Grazie di Modica e ritrovate per l'intervento determinante della professoressa Maria Terranova, saranno restaurate dalla Regione Siciliana. Lo annuncia

l'assessore dei Beni culturali, Alberto Samonà.

"La vicenda di cui si è resa protagonista la professoressa Terranova - sottolinea l'assessore - è encomiabile. L'alto valore simbolico del suo comportamento non ci sono sfuggiti, tanto da indurmi - come propostomi dal soprintendente di Ragusa, Antonino De Marco - ad assegnare a Maria Terranova l'alta onorificenza di Ispettore onorario dei beni culturali, che formalizzerò nelle prossime ore".

L'assenza dei due dipinti era stata rilevata dalla professoressa a seguito di approfonditi studi presso l'archivio di Stato grazie ai quali aveva notato come, delle sei tele dedicate alla Madonna delle Grazie riportate nei testi del 1790, soltanto quattro fossero ancora presenti nella chiesa. Da lì la ricerca, condotta dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale che ha portato le indagini a Roma nello studio di un pittore siciliano, non più in vita, al quale negli anni Settanta sarebbe stato commissionato il restauro.

Probabilmente l'artista aveva ricevuto le due tele dal parroco di allora, anche degli deceduto, per restaurarle o quale corrispettivo per un lavoro.