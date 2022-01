Temperature sottozero nel ragusano, mezzi spargisale nell’entroterra

Ragusa – Bel tempo con sole spendente per tutta la settimana sul territorio ibleo, ma anche tanto freddo di notte: è l’effetto di un flusso di aria artica che da ieri sera insiste su tutta la Sicilia. Nel video allegato in coda, i volontari della Protezione Civile di Monterosso Almo attivati nel weekend dal Comune per lo spargimento di sale, a causa dell’abbassamento delle temperature nell’entroterra durante le ore notturne. Oggi e domani la colonnina di mercurio scenderà fino a -1°C.

Nella giornata odierna le massime diurne sulla costa riusciranno ancora a toccare i 12°C, ma martedì 25 gennaio anche sul litorale la temperatura massima non supererà gli 8°C. Fino a mercoledì 26 sarà allerta ghiaccio nelle aree interne della nostra provincia, le temperature risaliranno leggermente nella seconda parte della settimana, a partire da giovedì 27. I venti soffieranno stabilmente moderati. E i mari da mossi a poco mossi. Per ogni aggiornamento in tempo reale vi rinviamo al servizio meteo dell’aeronautica militare.