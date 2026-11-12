Cronaca
|
12/11/2026 16:27

Tempesta Charles in arrivo sulla Sicilia, e sul ragusano

Il picco è atteso per domani venerdì 13 novembre.

di Redazione

Meteo: Ragusa 22°C Meteo per Ragusa

Ragusa – La tempesta atlantica Charles si avvicina alla Sicilia e anche il territorio ibleo dovrà fare i conti con il peggioramento delle condizioni meteorologiche. Una profonda area di bassa pressione sta interessando il Mediterraneo, determinando un’intensificazione della ventilazione e condizioni di maggiore instabilità su diverse aree dell’Isola.

Secondo le previsioni, la fase più significativa è attesa venerdì 13 novembre, quando la perturbazione raggiungerà il suo momento di maggiore influenza sull’Italia. Le conseguenze più importanti sono previste soprattutto sulle regioni centro-settentrionali e lungo i versanti tirrenici, mentre la Sicilia dovrebbe rimanere più ai margini delle precipitazioni più intense.

Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

Le previsioni locali per il capoluogo ibleo indicano venti generalmente deboli o moderati, con valori intorno ai 20-25 km/h nelle ore centrali di giovedì. Non sono invece disponibili stime attendibili delle raffiche massime per tutte le località della provincia.

© Riproduzione riservata

Consigliati