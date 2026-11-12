Tempesta Charles in arrivo sulla Sicilia, e sul ragusano

Il picco è atteso per domani venerdì 13 novembre.

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Ragusa – La tempesta atlantica Charles si avvicina alla Sicilia e anche il territorio ibleo dovrà fare i conti con il peggioramento delle condizioni meteorologiche. Una profonda area di bassa pressione sta interessando il Mediterraneo, determinando un’intensificazione della ventilazione e condizioni di maggiore instabilità su diverse aree dell’Isola.

Secondo le previsioni, la fase più significativa è attesa venerdì 13 novembre, quando la perturbazione raggiungerà il suo momento di maggiore influenza sull’Italia. Le conseguenze più importanti sono previste soprattutto sulle regioni centro-settentrionali e lungo i versanti tirrenici, mentre la Sicilia dovrebbe rimanere più ai margini delle precipitazioni più intense.

Le previsioni locali per il capoluogo ibleo indicano venti generalmente deboli o moderati, con valori intorno ai 20-25 km/h nelle ore centrali di giovedì. Non sono invece disponibili stime attendibili delle raffiche massime per tutte le località della provincia.

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