Tempo variabile sulla Sicilia, possibili piovaschi in serata

Oggi il meteo in Sicilia dovrebbe concedere un po’ di tregua dopo le intense precipitazioni di ieri che a partire dal tardo pomeriggio hanno creato non pochi disagi fra allagamenti e forti grandinate. La prima domenica di ottobre è contrassegna da nuvole sparse sulla Sicilia tirrenica, alternate a schiarite e rasserenamenti in serata. Sulla zona ionica dell’Isola il cielo sarà ancora molto nuvoloso con deboli piogge in serata sui settori centro-orientali. Nelle zone interne della Sicilia, in particolare nell'Ennese e nel Ragusano ci sarà bel tempo con qualche nuvola in serata e nella parte meridionale e nell'Agrigentino il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Tempo variabile quindi anche per l'arrivo di aria molto umida dai quadanti occidentali dovuti ad una zona di bassa pressione in arrivo dalla Francia e dalla Spagna e che saà presente in Italia a partire dalla giornata di lunedi' nella quale si faranno sentire i venti di Scirocco. Temperature massime stabili con valori compresi tra 17 e 21 gradi e punte di 22 a Trapani. Venti da deboli a moderati. Da mosso a poco mosso il Mar Tirreno basso ed il Mare di Sicilia.