Tendenze nell'arredamento di spazi verdi esterni

Curare gli ambienti esterni significa rendere più familiare ed esteticamente accattivante tutti quei posti che vengono sfruttati per pranzi all’aperto, ritrovi con amici, braciate estive e gradevoli momenti al sole.

Ecco perché è importante arredare con cura balconi, verande e terrazze!

In questo articolo andremo a vedere quali sono le tendenze nell’arredamento per esterno per l’anno in corso.

Cura di giardini e spazi verdi: cos’è di moda nel 2024?

Nel 2024, la cura dei giardini e degli spazi verdi ha subito un'evoluzione significativa. Questo settore, una volta dominato da pratiche tradizionali, ha abbracciato nuovi approcci che riflettono l'interesse per la sostenibilità, la biodiversità e l'innovazione tecnologica.

Vediamo qualche esempio di arredamento per esterni all’insegna delle tendenze attuali:

● Sostenibilità ambientale: questo si traduce nell'uso di tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale, come l'irrigazione a goccia, tubi giardino, l'uso di materiali riciclati e il compostaggio;

● Giardinaggio urbano: le persone stanno trasformando balconi, terrazze e tetti in spazi verdi, utilizzando contenitori riciclati e tecniche di coltivazione verticali per massimizzare lo spazio disponibile;

● Arte e design nel giardino: nel 2024, c'è un'attenzione crescente al design del paesaggio, con l'utilizzo di forme, colori e materiali per creare spazi estetici e funzionali. Installazioni artistiche e sculture integrano spesso i giardini, aggiungendo un tocco di creatività e originalità;

● Giardinaggio terapeutico: in risposta allo stress della vita moderna, il giardinaggio terapeutico ha acquisito importanza nel 2024. Le attività all'aperto, come la cura delle piante e la creazione di giardini, sono riconosciute per i benefici psicologici e fisici che offrono, incoraggiando il benessere mentale e la connessione con la natura.

Tutti questi spazi verdi necessitano di complementi d’arredo di qualità, resistenti alle temperature esterne e agli agenti atmosferici in generale. Anche l’illuminazione per esterni deve essere scelta con cura, rispettando stile e forme scelte del resto dell’oggettistica e dei complementi.

Arredamento spazi esterni 2024: cos’è bene sapere

Se sei alle prese con la scelta dell'arredamento per spazi esterni verdi, ricordati di optare sempre per materiali resistenti alle intemperie e sostenibili, come legno certificato FSC, alluminio verniciato a polvere o rattan sintetico. Questi materiali assicurano una lunga durata e richiedono meno manutenzione nel tempo.

Scegli mobili e accessori che offrono flessibilità e adattabilità agli spazi esterni. I set modulari, ad esempio, consentono di creare diverse configurazioni per soddisfare le esigenze di intrattenimento o relax. E fai sempre in modo che riflettano il tuo gusto personale e lo stile dell'ambiente circostante.

Considera l'illuminazione come parte integrante dell'arredamento degli spazi esterni. Utilizza luci a LED a basso consumo energetico per creare atmosfere accoglienti e per aumentare la sicurezza durante le ore serali.

Se possibile, prediligi mobili dotati di spazi di stoccaggio integrati per riporre cuscini, coperte o accessori quando non sono in uso. Questo contribuisce a mantenere l'ordine e la pulizia degli spazi esterni.

Infine, non dimenticarti di aggiungere personalità agli spazi esterni con l'aggiunta di accessori decorativi, come cuscini colorati, tappeti outdoor, vasi per piante e lanterne. Questi dettagli creano un'atmosfera accogliente e invitante.