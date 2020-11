Terapie intensive, 17 regioni oltre il limite: nuovo round governo-regioni

Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha convocato per oggi alle 16 una nuova importante riunione chiesta dalle Regioni, alla presenza del ministro della Salute Roberto Speranza e del presidente dell'Iss Silvio Brusaferro. I massimi vertici locali, nazionali e sanitari si riuniscono al tavolo pomeridiano dopo gli oltre 34mila nuovi casi registrati ieri in tutta Italia, di cui quasi 2mila in Sicilia, e poco prima del nuovo bollettino quotidiano di morti e contagi che siamo tornati ad attendere ormai con trepidazione, per capire se e come potranno evolvere le restrizioni del territorio che abitiamo.

Il tasso di positività nazionale scende al 14,6%, ma i decessi salgono al nuovo record di 753 ed è allarme terapie intensive: in 17 regioni è stata superata la soglia critica del 30% dei posti letto in rianimazione occupati da malati Covid (la media italiana è del 42%). L’Isola, arrivata a 240 malati intubati, è proprio sull’orlo, al 30% esatto. Non è solo un problema nostro: oltre confine, nell’osannata Svizzera, i posti in terapia intensiva sono del tutto esauriti. Ma nel Belpaese hanno sfondato il tetto pure i ricoveri ordinari, con 15 regioni oltre il limite del 40% (per una media italiana del 51%). Giuseppe Conte annuncia presto nuove misure, ma per l’economia più che per il contagio: «Nel Paese c’è un diffuso disagio psicologico e sociale» riconosce il premier.