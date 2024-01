Terraliva, l'olio dei Monti Iblei

Buccheri, Siracusa - Si chiama Terraliva l'azienda guidata da Tino Cavarra, con sede a Buccheri, nel cuore dei Monti Iblei a pochi chilometri da Siracusa. In questo suggestivo borgo montano, già Capitale Mondiale dell’olio extravergine di qualità, sorge un oliveto secolare che conta circa 1700 alberi di coltivazione biologica certificati Igp. Un vero e proprio santuario delle cultivar autoctone che comprende le varietà Nocellara Etnea, Nocellara del Belice, Zaituna, Biancolilla e Tonda Iblea.

È a partire da questo patrimonio che da oltre vent’anni Tino Cavarra (miglior produttore d’olio al premio “Best In Sicily” 2015) produce dei monovarietali di grande qualità che vengono commercializzati all’esteri e in Italia presso botteghe e negozi specializzati e nel canale Horeca, in modo particolare in ristoranti e pizzerie attenti agli abbinamenti con l’olio extravergine d’oliva.

Una produzione annuale di circa settemila litri che vanta formati diversi e packaging ricercati (dal vetro all’acciaio). Tra questi l'olio Velvet. Olio Extravergine d’oliva estratto a freddo certificato Biologico, Kosher, Halal e Presidio Slow Food. Bottiglia dalla texture morbida come il velluto con una lavorazione molto particolare e dallo stile siciliano che richiama il barocco. Disponibile in quattro colorazioni, blu, rosso, giallo e rosa, Velvet è inserita all’interno di un elegante scatola in latta personalizzabile con il proprio nome o logo. Una volta terminato l’olio, riutilizza questa bottiglia come profumatore per ambienti, inserendo al suo interno i bastoncini in dotazione. L’olio quindi insieme al suo contenitore diventa un oggetto di design che rispetta l’ambiente e impreziosisce gli angoli della tua casa.