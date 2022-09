Terremoto di magnitudo Mwp 5.6, le segnalazioni tra Ragusa e Catania

SICILIA – Trema la terra in Sicilia a seguito di un terremoto di magnitudo Mwp 5.6 avvenuto nella zona del Mar Ionio Meridionale (in mare).

Il sisma si è registrato alle 09,36 ora italiana, ad una profondità di 10 km.

La scossa di terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Sui social arrivano intanto le diverse segnalazioni riportate da utenti abitanti nelle province di Ragusa e Catania

Al momento non si registarno danni a cose o a persone