Terremoto in provincia di Vibo Valentia

Vibo Valentia - Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato registrato alle ore 22.17 in provincia di Vibo Valentia, nel mar Tirreno, come riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa in mare è avvenuta a una profondità di 165 chilometri ma è stata chiaramente avvertita dalla popolazione calabrese e anche dalla popolazione di Messina. Al momento non si hanno notizie di danni a persone e cose.