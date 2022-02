Terremoto nel Reggiano: ansia in teatro, brindisi al pub VIDEO

Modena - Il sindaco di Modena e il prefetto hanno sospeso il Requiem di Verdi che era in corso al teatro comunale Pavarotti, dopo la seconda e più forte scossa di terremoto - di magnitudo 4.3 gradi della scala Richter - che ieri alle 21 ha interessato il Reggiano. Lo vediamo nel primo video. Nella foto allegata, la gente in strada fuori dalla struttura. L’epicentro è stato localizzato a 3 km da Correggio. Il breve sisma ha dato la “scossa” invece al The Temple Pub della vicina Castelnovo, fornendo agli avventori il pretesto per un altro giro di bevute (secondo video). Due modi completamente diversi di affrontare l'evento che, per fortuna, non ha arrecato danni a cose o persone.