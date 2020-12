Terremoto, non ci sono danni e l'Etna non c'entra nulla

Ragusa - Nessun danno di particolare entità dopo la scossa di terremoto che ha colpito la provincia di Ragusa nella serata di ieri. Dal Comando provinciale dei vigili del fuoco spiegano che le verifiche, andate avanti fino a questa mattina, non hanno evidenziato particolari elementi di criticità. Diverse squadre sono dovute intervenire per aprire le abitazioni di persone che nella notte, per paura di nuove scosse, si sono riversate in strada dimenticando per la fretta le chiavi delle proprie abitazioni.

"Non c'è alcuna connessione tra il terremoto della scorsa notte con epicentro nella zona di Ragusa e l'attività dell'Etna". Lo ha dichiarato Stefano

Branca, direttore dell'Ingv di Catania. "Trovo assurdo - ha aggiunto - che ancora nel XXI secolo si cerchi una motivazione tra i fenomeni sismici e il vulcano e si parli delle due cose accomunandole e facendo passare informazioni sbagliate. La verità è che come è accaduto in passato per altri eventi sismici, l'Etna non andrebbe neanche citato. E' solo purtroppo un luogo comune, oltretutto errato. Quello di ieri è un terremoto di natura tettonica legato alla dinamica del Canale di Sicilia, ai naturali movimenti della crosta terrestre che spaccandosi genera il sisma".