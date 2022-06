Terremoto politico a Vittoria, il sindaco Aiello perde pezzi

Vittoria - L'assessore alla frazione di Scoglitti Katia Ferrara si è dimessa. E quattro consiglieri tolgono il loro sostegno al sindaco di Vittoria Francesco Aiello e fondano il gruppo "Moderati e Riformisti. Insieme per il territorio". I quattro sono Marco Greco, Salvatore Artini, Giacomo Romano e la presidente del Consiglio comunale Concetta Fiore, tutti eletti nella lista civica "Aiello sindaco".

Al gruppo hanno aderito anche altri esponenti della coalizione e il portavoce è Giancarlo Floriddia che da poco ha. lasciato il Partito socialista. Anche l'assessore Cesare Campailla, che è anche consigliere comunale, ha lasciato il partito. Il nuovo gruppo non si è ancora costituito in consiglio comunale. Floriddia parla di "decisione sofferta, ma necessaria. Ci riappropriamo della nostra autonomia di valutazione politica" e annuncia di voler avviare "una fase di confronto con tutte le forze sociali ed economiche disponibili per elaborare nuove proposte ed individuare eventuali soluzioni alternative e migliorative".

L'amministrazione di Vittoria, nona città siciliana per numero di abitanti, è stata eletta nell'ottobre 2021, dopo più di tre anni di commissariamento. Francesco Aiello, sostenuto da Pd, Psi, Articolo 1 e liste civiche, sconfisse al ballottaggio Salvatore Sallemi, di Fratelli d'Italia. In consiglio comunale contava sul sostegno di 14 consiglieri comunali su 24.

Nei giorni scorsi si è conclusa l'indagine nei confronti di otto consiglieri comunali, tutti di maggioranza, indagati per aver sottoscritto dichiarazioni non veritiere riguardanti la loro posizione di compatibilità con la carica di consigliere che non avrebbero potuto assumere a causa di alcune posizioni debitorie nei confronti dell'ente per il mancato pagamento di tasse e tributi.