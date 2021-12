Terrore su volo Verona-Palermo colpito da fulmini e dirottato a Catania

Catania - Terrore ieri pomeriggio in un volo Ryanair proveniente da Verona che sarebbe dovuto atterrare a Palermo poco prima delle 18,30. Durante le fasi di avvicinamento alla pista il volo FR 4915 della compagnia aerea Ryanair proveniente da Verona è entrato in una turbolenza. In quel momento su Palermo si stava abbattendo un forte temporale di pioggia e grandine.

Dentro la turbolenza si è scatenata una tempesta di fulmini e uno di questi ha colpito la carlinga dell’aereo. Il velivolo non ha subito alcun danno perché il sistema parafulmini ha funzionato correttamente disperdendo l’energia accumulata. Scene di panico a bordo. Il comandante ha deciso di evitare di riprovare la discesa in condizioni meteo complicate e ha chiesto l’autorizzazione per atterrare a Catania.

L’aereo è stato, così, autorizzato a cambiare a aeroporto di approdo e circa 20 minuti dopo ha toccato terra a Fontanarossa dove i passeggeri hanno tirato un sospiro di sollievo.