Terza visita di Mattarella a Siracusa da Capo dello Stato

Siracusa - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà per la terza volta a Siracusa in poco meno di 5 anni. Il suo arrivo è previsto domani mattina per partecipare alla cerimonia del “Premio dei presidenti” insieme al capo dello Stato tedesco Frank Walter Steinmeier. Il giorno dopo ‘trasferta’ a Piazza Armerina, nell'ennese.

Il “Premio dei presidenti”, istituito nel settembre 2020, in occasione della visita a Milano del presidente Federale tedesco Frank-Walter Steinmeier, e assegnato per la prima volta nel 2021, è volto a valorizzare e sostenere lo sviluppo di forme innovative di gemellaggio. Il riconoscimento vede infatti premiate le città e i Comuni tedeschi e italiani uniti da accordi di gemellaggio o di partenariato che presenteranno progetti volti a promuovere prospettive condivise attraverso gli scambi reciproci, in particolare tra le giovani generazioni; l’impegno civico, in particolare delle giovani generazioni; la sostenibilità; l’integrazione europea; l’innovazione; la digitalizzazione; la cooperazione in ambito culturale; la coesione sociale e l’inclusione.

La prima tappa sarà al Castello Maniace, a Ortigia, che, nel 2009, ospitò il G8 sull’Ambiente; poi i due presidenti si recheranno al Teatro comunale di Siracusa per il Premio presidenti, mentre nel pomeriggio è prevista una passeggiata in piazza Duomo. Infine, tappa al Teatro Greco di Siracusa per assistere allo spettacolo Ulisse, l’ultima Odissea, per la regia di Giuliano Peparini, che ha fatto parte del cartellone del 2023 delle rappresentazioni classiche organizzate dalla Fondazione Inda.

La prima volta a Siracusa del presidente della Repubblica italiana è stata nel settembre del 2018: in quell’occasione, partecipò alla cerimonia del Siracusa international institute for criminal justice and human right per ricordare il suo fondatore, Cherif Bassiouni. La seconda visita il 19 luglio del 2021 per assistere al Teatro greco di Siracusa alla tragedia di Eschilo Coefore Eumenidi per la regia di David Livermore. Prima dello spettacolo venne osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di via D’Amelio.