Terzo giorno senza Covid nel ragusano

Ragusa - Da tre giorni nessun morto nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa a causa del virus. I morti totali dall’inizio della pandemia restano così 188. I positivi sono 748 di cui 724 in isolamento e 25 ricoverati. 11 in Rsa. I guariti sono 6529. I tamponi totali effettuati dall’inizio della pandemia (fra sierologici, molecolari e test rapidi) sono 244.181. I positivi per Comune: Acate 20, Chiaramonte Gulfi 30, Comiso 66, Giarratana 9, Ipisca 12, Modica 127, Monterosso Almo 2, Pozzallo 30, Ragusa 170, Santa Croce Camerina 8, Scicli 26, Vittoria 196, Fuori provincia: 16.