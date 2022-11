Terzo gradino del podio per la Kudos Modica a Catania

Modica - Domenica 30 ottobre si è svolta a Catania, presso la Jonica Gym, l’incontro Internazionale Sicilia-Malta per la categoria Allieve/Junior/Senior e la seconda prova del Campionato Regionale Gold Junior/Senior. Moltissime le ginnaste che hanno preso parte all’Incontro Internazionale Sicilia-Malta e le ginnaste della Kuos Modica, allenate dal Tecnico Federale Angelo Floridia, si sono distinte con degli esercizi ben eseguiti.

Nella categoria Junior Cerruto Francesca, con una strepitosa performance, è salita sul 3° gradino del podio nella Specialità Corpo Libero mentre le compagne di allenamento Fidone Ester e Fidone Ersilia si sono classificate rispettivamente al 6° e al 13° posto. Nella specialità Volteggio Francesca si piazza al 6° posto, Ester al 14° posto ed Ersilia al 19° posto. Francesca ha presentato anche un esercizio alla Trave piazzandosi al 16° posto. Per le allieve, dove era prevista la classifica all around, ovvero la classifica che somma i punteggi ottenuti ad ogni attrezzo, Pitino Mavì si classifica all’8° posto staccando di qualche decimo di punto la compagna Agosta Martina che si piazza al 9° posto.

La ginnaste Junior, oltre all’Incontro Internazionale con Malta, hanno gareggiato anche per il Campionato Regionale Gold. Nella categoria Junior seconda fascia i podi arrivano con Fidone Ester che sale sul 2° gradino del podio nella Specialità Corpo Libero mentre Cerruto Francesca sale sul 3° gradino del podio. Al Volteggio Francesca, presentando due Tsukahara Raccolto, sale sul 3° gradino del podio staccando Ester che con due Rondata Flic si piazza al 4° posto. La classifica della Trave vede ancora Francesca al 3° posto.

Fra le Junior prima fascia Fidone Ersilia si classifica al 4° posto nella Specialità Corpo Libero e al 5° posto nella Specialità Volteggio. "Siamo molto fieri delle nostre ginnaste -dice il Presidente della Kudos Elisabetta Puglisi- se pensiamo al percorso di crescita che stanno facendo, iniziato dall’ente promozionale per poi proseguire in Federazione nel circuito silver ed arrivare oggi a presentare degli esercizi nel circuito Gold,dove la composizione degli esercizi da gara è dettata dal Codice Internazionale. Dunque, non possiamo che essere soddisfatti della loro crescita sportiva e dell’operato che facciamo in palestra".