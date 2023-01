Tessile: è morto l'imprenditore Alberto Cerruti

Biella - L'imprenditore Alberto Cerruti è morto all'età di 89 anni. Protagonista del mondo del tessile, ha guidato insieme al fratello Nino, deceduto l'anno scorso, lo storico Lanificio Fratelli Cerruti di Biella. Era anche un grande appassionato di basket: per 13 anni è stato presidente della Libertas Biella, società che negli anni '60 ha giocato per otto anni in serie A. Era poi entrato nel Cda di Pallacanestro Biella.