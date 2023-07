Testamento Berlusconi, 100 milioni a Marta Fascina

Il testamento di Silvio Berlusconi è stato letto ieri agli eredi, ed è stato reso pubblico nella mattinata di oggi. Al suo interno, secondo quanto si apprende, ci sarebbe una lettera riservata alla compagna Marta Fascina. Secondo quanto rivelato dall’agenzia Ansa, che avrebbe visionato in esclusiva il documento, la maggioranza di Fininvest andrebbe a Pier Silvio e Marina Berlusconi, avendo ricevuto l’intera quota disponibile: i due figli di primo letto di Berlusconi raggiungono insieme il 53 per cento del gruppo.

Una nota di Marina Berlusconi precisa che nessuno dei fratelli ha il «controllo solitario» della holding. Nel testamento ci sono legati da 100 milioni a testa per il fratello dell’ex premier, Paolo Berlusconi, e per la compagna — che Berlusconi chiamava «mia moglie» — Marta Fascina. A Marcello Dell’Utri è riservato un lascito da 30 milioni. .«Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me» , si legge in una frase rivolta ai figli contenuta nel testo. «Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà».

Fino all’ultimo le indiscrezioni convergevano sul fatto che il Cavaliere avesse disposto dei suoi beni in modo tale da consolidare l’armonia tra i suoi cinque figli e la compattezza del gruppo. Nessuno stravolgimento, dunque. Centrale e dominante è l’assetto della Fininvest che con le sue società quotate in Borsa è lo snodo attraverso il quale passano i dividendi per la famiglia che a sua volta sostiene le spese (milionarie) per la gestione delle grandi ville o per dare supporto a Forza Italia. «Non dirò nulla nè oggi nè domani nè mai», aveva risposto ai giornalisti il notaio milanese Roveda, che nello studio Rlcd di via Mario Pagano a Milano custodisce il testamento pubblico di Berlusconi.

Ieri mattina le ultime volontà del Cavaliere sono state lette da Roveda in presenza di due testimoni, avvocati di lungo corso che seguono gli interessi dei figli del fondatore di Fininvest e di Forza Italia. In rappresentanza di Marina e Pier Silvio c’era Luca Fossati, il legale dello studio Chiomenti che conosce bene la famiglia ma anche le sue attività: nel 2021 ha infatti lavorato all’accordo di pace tra Fininvest-Mediaset e Vivendi. Per Luigi, Barbara ed Eleonora c’era Carlo Rimini, avvocato cassazionista, esperto di diritto di famiglia e delle successioni, con particolare attenzione agli aspetti di diritto internazionale. I cinque figli eredi dell’impero di Berlusconi non si sarebbero recati presso lo studio notarile — a poca distanza dalle abitazioni sia di Barbara sia di Luigi — ma avrebbero ascoltato in collegamento la lettura del testamento.

A nessuno il controllo solitario di Fininvest

«Marina Berlusconi, Presidente del CdA, e Pier Silvio Berlusconi, Barbara Berlusconi e Luigi Berlusconi, amministratori, ricevuta lettura delle volontà testamentarie del padre Silvio Berlusconi, informano che da esse risulta che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso». Lo si legge in un comunicato di Fininvest. «Il notaio che ha dato lettura delle volontà testamentarie provvederà nelle prossime ore agli adempimenti di legge», conclude la nota.

Berlusconi, l'ultimo messaggio ai figli nel testamento: «Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà»

«Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà». Così Silvio Berlusconi, nel suo testamento ringraziando i figli dopo aver dato le disposizioni che riguardano Marta Fascina e Marcello Dell'Utri. «Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me». Il testo è contenuto in una busta non sigillata, datata Arcore 19 gennaio 2022 con la scritta ai miei figli contenente un foglio di carta intestata composto da due facciate scritto con inchiostro nero, in tutto una quidicina di righe.

Silvio Berlusconi, quando ha scritto la lettera stava andando al San Raffaele. «Cara Marina, Pier Silvio, Barbara e Eleonora, sto andando al San Raffaele, se non dovessi tornare vi prego di prendere atto di quanto segue», scrive indicando le donazioni al fratello, a Fascina e a Dell'Utri.

Cento milioni a Marta Fascina, 30 a Dell'Utri

AMarta Fascina va un legato di 100 milioni e a Marcello Dell'Utri uno di 30. È quanto si legge nel testamento di Silvio Berlusconi che l'ANSA ha potuto visionare in esclusiva. «Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me», si legge in una frase rivolta ai figli contenuta nel testo. «Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà».

Legato di 100 milioni al fratello Paolo

Un legato di 100 milioni al fratello Paolo. È quanto si legge nel testamento di Silvio Berlusconi.