Modica - Si chiama “The Shadow Line” il nuovo progetto musicale di Gianni Denitto, pubblicato l’8 novembre dall’etichetta siciliana Isulafactory e distribuito da Believe Digital Italia su tutte le più importanti piattaforme di streaming digitale. The Shadow Line è il quarto lavoro discografico a nome del sassofonista torinese, il quale, dopo gli ultimi due album in solo sax + elettronica (Brain on a Sofa e Kāla), ha deciso di viaggiare in quintetto, insieme ad alcuni dei migliori giovanissimi talenti del jazz italiano nati nel nuovo millennio. Il suo sax è accompagnato da due fiati, basso e batteria: Camilla Rolando – tromba, Didier Yon – trombone, Simone Bellavia - basso elettrico, Gabriele Peretti – batteria; il backline synth è di Fabio Giachino.

Biografia

Sassofonista eclettico nato con la musica classica, fiorito con il jazz e maturato nella sintesi tra suono acustico ed elettronico. La cifra sonora e la spinta alla ricerca degli ultimi lavori di Gianni sono nate dopo anni di tournée, masterclass in Accademie e Conservatori e, soprattutto, dalla collaborazione con musicisti di diverse tradizioni e culture in ogni parte del mondo.