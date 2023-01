The White Lotus 2, il Golden Globe assegnato alla serie girata a Taormina.

"White Lotus" ambientato a Taormina (Messina) ha vinto il Golden Globe 2023, nella categoria miglior miniserie

«La notizia dell’assegnazione del Golden Globe alla serie “White Lotus 2” è un’altra buona notizia per Taormina. Già con la messa in onda della fiction abbiamo verificato che dopo ogni puntata le prenotazioni dagli Usa si impennavano visibilmente. Ora, con questo riconoscimento, speriamo che le cose possano ulteriormente migliorare». Così il sindaco di Taormina Mario Bolognari, appresa la notizia del premio alla miniserie girata a Taormina da Mike White (nel cast anche le italiane Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco e Beatrice Grannò.

«I panorami spettacolari e gli angoli suggestivi di Taormina - spiega ancora il primo cittadino - che compaiono nei filmati indubbiamente hanno colpito l’immaginazione degli americani, ma a seguire colpiranno anche gli spettatori di tutto il mondo. La storia si svolge all’interno del San Domenico Four Seasons. I luoghi più visti dagli americani che hanno seguito la serie sono Isolabella, Capo Taormina, Teatro Antico, Corso Umberto».



La serie tv

Serie tv ricca di ironia e dramma, la trama di The White Lotus vede un gruppo di viaggiatori arrivare in un nel resort di lusso, chiamato appunto The White Lotus. All’interno del resort, si creerà un vero e proprio microcosmo dei visitatori osservati dai dipendenti della struttura alberghiera. La prima stagione si svolge in un resort alle Hawaii, mentre la seconda si apre nel resort White Lotus tutto siciliano. Sono proprio le location di questa seconda stagione ad aver acceso nei telespettatori di ogni parte del mondo la curiosità per l’Isola! Le scene sono state girate, oltre a Taormina, anche a Noto e Cefalù.



La serie tv è nata nel 2021 come miniserie di sei episodi, sviluppata da Mike White, e ha avuto un grande successo oltreoceano che l’ha portata a conquistarsi ben dieci premi Emmy e a diventare uno show antologico, con ogni annata ambientata in una sede diversa dell’eponimo, lussuoso resort.

La struttura alberghiera di Taormina che fa da location alla seconda stagione della serie firmata HBO,in onda su Sky è appunto il “Four Seasons Hotel & Resort” a 5 stelle al San Domenico Palace di Taormina”, scelto per succedere a l’analoga struttura di Maui, nelle Hawaii, della prima stagione. Le ricerche sul web per i viaggi in Sicilia, spiegano gli esperti del sito di viaggi Hopper, sono aumentate di qualcosa come il 50% il giorno dopo la messa in onda dell’ultimo episodio negli Stati Uniti.





Il Cast

Nel cast F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge (ieri premiata come miglior attrice in una serie), Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco e Leo Woodall.

Non solo Montalbano

Tra le tendenze di viaggio che stanno prendendo sempre più piede c’è sicuramente quella del cine turismo. Lo dicono gli esperti e lo dimostrano i fatti. In passato tra i tanti si ricordano le scene del ‘Padrino’ girate a Savoca, che hanno incrementato molto le visite nel paese della riviera ionica del messinese. Film, fiction, serie Tv sono d’ispirazione per tutti coloro che stanno incollati davanti agli schermi e che sognano di visitare i luoghi più affascinanti e iconici dove sono ambientate le scene più belle. Recentemente è avvenuto lo stesso “Il Commissario Montalbano”, che è stato il segreto del successo per i territori dove è girata la serie in Sicilia e dove ormai esistono tour guidati sui luoghi del famoso commissario.