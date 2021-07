Tifoso del Novara attacca «il Catania e tutte le squadre del sud» VIDEO

Novara – Arringa davanti al cordone di forze dell’ordine da parte di un tifoso del Novara, risentito per l’esclusione della propria squadra dal prossimo campionato di calcio di serie C: “Qui si fa fatica ad accettare che il Catania, dopo sei mesi che ci dicono che è morto, alla fine si è iscritto senza problemi. Squadre come quelle del sud Italia si iscrivono sempre senza problemi” dice l’uomo agli agenti, impassibili all'orazione. La manifestazione di protesta dei supporter novaresi è andata in scena davanti alla sede del club piemontese, a rischio fallimento.