TikTok supera Google

Balzo di sette posizioni in un anno per TikTok che passa al comando della classifica delle piattaforme più utilizzate, scavalcando Google. I dati sono stati elaborati da Cloudflare che ha tratto le sue conclusioni sui siti e sui servizi più popolari nel 2021. Nata come uno strumento di intrattenimento, adesso primeggia e la leadership sottolinea il fatto di come le immagini siano sempre più preferite rispetto ai testi. Le aziende, inoltre, lo considerano uno spazio sicuro in cui fare investimenti pubblicitari.

Il social network di proprietà di ByteDance all'inizio del 2021 era stato in prima posizione per alcune singole giornate, ma dall'autunno è stato stabilmente in vetta. TikTok è anche primo tra i social media maggiormente frequentati, scavalcando Facebook. I primati sono giunti nonostante i problemi legati all'utilizzo della piattaforma da parte dei minori. Subito dopo Facebook si è piazzato YouTube.

Per quanto riguarda i servizi di streaming video, ha primeggiato Netflix, mentre nel settore dell’e-commerce dove è stato bissato il podio dell’anno passato: primo Amazon, davanti alla cinese TaoBao e a eBay.