Tim down in tutta Italia

Roma - Problemi sulla rete Tim, che risulta non funzionante in tutta Italia, da Nord a Sud. Le segnalazioni sono migliaia e riguardano l'accesso a internet da postazione fissa e, in parte, anche da mobile. Problemi vengono segnalati da tutta Italia, da Roma a Napoli passando per Pavia, Reggio Emilia, Torino, Treviso, Modena, Miano, Bologna, Palermo, Catania.

Escluso l'attacco hacker in merito al down di Tim segnalato da molti utenti da tutta Italia. Secondo la Polizia Postale si tratterebbe solo di problemi tecnici che interessano la rete internet fissa e non quella mobile. Sta intanto diventando virale l’hastag su Twitter #Timdown tramite il quale gli utenti denunciano le difficoltà riscontrate.

Alle 13,30 erano già oltre 8.000 le segnalazioni. «Non c'è la faccio più la Tim oggi non funziona per niente» scriveva un utente. «Sono all'estero e da stamattina non funziona il traffico in roaming con nessun operatore (ho TIM). Sarà colpa del #timdown?», ha postato un altro. «Dalla tarda mattinata di oggi la rete #Tim sta funzionando a singhiozzo in numerose parti d’Italia. Le anomalie riguardano l'accesso da rete fissa e, in misura minore, anche da mobile. I problemi non sembrano ancora essersi risolti. Non si conoscono le cause del disservizio» scrive un altro ancora.

Venerdì erano stati segnalati disservizi e problemi in tutta Italia con i bancomat e con i pos. Come sempre succede in caso di guasti, malfunzionamento e "down", a segnalarlo sono stati gli su Twitter, con #bancomatdown che è diventando anche tendenza. Impossibile pagare con le carte ai negozi, e anche prelevare al bancomat si è rivelato un problema. Il sito Downdetector rilevava un'impennata di segnalazioni di disservizi per quanto riguarda più banche.