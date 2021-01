Tim down in tutta Italia, difficoltà a connettersi

Sui social è in tendenza da stamani l’hashtag #timdown. Diversi disservizi vengono segnalati da questa mattina, lunedì, sulla rete Tim in numerose zone d’Italia: difficoltà di connessione, lentezza nel flusso dei dati, improvvisi blackout. Sui social si ripetono le segnalazioni che tra l’altro stanno mettendo in difficoltà chi sta lavorando in smart working. Le difficoltà riguardano soprattutto la rete fissa e la connessione a internet, le segnalazioni sono concentrate soprattutto nelle maggiori città del Nord Italia. Secondo il sito down detector le segnalazioni sono oltre 4.000 e hanno cominciato ad affluire dopo le 8.30. Il 49% riguardano la rete internet, il 47% il servizio di telefonia fissa, la restante percentuale la telefonia mobile.

Le notizie sul disservizio si sono poi moltiplicate in concomitanza con l’avvio del telelavoro. Un problema generalizzato sul territorio nazionale su cui TIM sta già lavorando.