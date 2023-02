TripSicilia, un'offerta turistica integrata

Carlentini - Le ultime stagioni estive hanno segnato una forte affermazione del turismo di prossimità e della predilezione per le mete meno conosciute, lontane dagli itinerari di massa. Questo trend riguarda anche la nostra Isola. Visitare i comuni meno noti può essere un’ottima opportunità per connettersi con l’anima più autentica della Sicilia, respirare aria sana a pieni polmoni, ammirare paesaggi mozzafiato, gustare bontà genuine preparate con gli ingredienti del territorio e scoprire una calda ospitalità. Per consolidare questo trend occorre mettere insieme tutte le risorse di un territorio ed organizzare un’accoglienza non più individuale ma di rete, garantendo lo sviluppo dei servizi necessari per una buona fruizione turistica dei piccoli centri ma anche con l’obiettivo di destagionalizzare il turismo.

Tutto questo prevede l’offerta di TripSicilia: rendere indimenticabile il viaggio nel territorio degli Iblei con itinerari di turismo esperienziale che facciano vivere al viaggiatore una Sicilia differente. Un’ offerta integrata che vede legarsi da un lato le peculiarità del nostro territorio - arte, natura e archeologia - e dall’altro le attività produttive con aziende agricole, di allevamento, di artigianato, di spettacolo per far si che il turista viva un’esperienza unica attraverso i 5 sensi e sia protagonista della propria vacanza. Si va dall’enogastronomia al benessere, dal turismo cinematografico a quello religioso e poi ancora ai tour privi di barriere architettoniche e ai giri turistici dedicati ai più piccoli insieme a quelli nel totale rispetto dell’ambiente, come le escursioni a cavallo, a piedi o in bici. Il progetto è finanziato con le risorse del PSR, il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2014/2020 – Misura 16 - Cooperazione, recepito dal Gal (Gruppo di Azione Locale) Natiblei e promosso dalla rete di imprese Smart Land Iblei. Le storie, i luoghi, le persone diventano così gli assoluti protagonisti dei viaggi e delle esperienze messe a disposizione dei turisti. Ma il progetto Trip Sicilia nasce anche per condividere idee, risorse e professionalità e creare un’offerta turistica integrata, in grado di valorizzare e promuovere la Sicilia e il territorio degli iblei compreso tra Catania, Ragusa e Siracusa. Ed è ciò che si farà martedì 28 febbraio in Contrada Badiula, a Carlentini, nel corso di un incontro dedicato a “Strategie di promozione e valorizzazione del territorio ibleo - Le imprese protagoniste”.