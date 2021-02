Toni Santagata vede Sant’Agata in cielo: «Un’improvvisa apparizione» VIDEO

Catania – "Oggi è Santagata, la potentissima Santa di #Catania. Io la festeggio portando tutti i giorni il suo nome!! Un'improvvisa apparizione nel cielo mentre parlo di Francesco Saverio”, il figlio prematuramente scomparso l’anno scorso a soli 50 anni. Così scrive sul proprio profilo Facebook Toni Santagata: il cantante Antonio Morese - oggi 85enne - ha immolato il proprio nome non solo alla sua città natale (Sant'Agata di Puglia, nel Foggiano) ma anche alla santa patrona del capoluogo etneo, di cui oggi doveva tenersi la festa, cancellata per ovvi motivi Covid. In questo video diffuso nel pomeriggio è sul balcone di casa, in sottofondo scorre una delle sue hit d’un tempo - la nostalgica “E mi vien voglia” - mentre col cellulare inquadra il cielo alle sue spalle, in cui gli sembra di scorgere il segnale di una presenza.