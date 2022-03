Tony Sperandeo a Modica per le riprese del film “Sogno d’Amare” FOTO VIDEO

Modica – Tony Sperandeo è arrivato oggi a Modica dov’è in corso l’allestimento dei set del film “Sogno d’Amare” per la regia di Enzo Basile, in cui il 69enne attore siciliano - per la prima volta nella sua carriera cinematografica - non interpreta un personaggio legato alla malavita ma se stesso. L’altro attore protagonista, e autore del soggetto, è il romano Claudio Di Napoli, che ha condiviso sui social alcune immagini del cast all’opera.