Torna l’afa in Sicilia domenica 25 luglio

Domani farà caldo, molto caldo. In Sicilia bollino giallo in tre città (Catania, Palermo e Messina) e rischio incendi elevato nel Trapanese. Sono previsti 36 gradi di temperatura massima percepita a Catania. A Palermo e a Messina, 35 gradi.

Il caldo afoso stringe nuovamente la Sicilia. E torna anche l’allarme le ondate di calore anomalo. La giornata del 25 luglio sarà da bollino giallo a Palermo, Catania e Messina. Lo si legge nel bollettino numero 153 della protezione civile regionale sul rischio incendi e ondate di calore. Nel capoluogo Etneo sono previsti 36 gradi di temperatura massima percepita, a Palermo e Messina, invece, ne sono previsti 35.

Non c’è bollino giallo nelle altre località della Sicilia ma farà ugualmente molto caldo ovunque. Nel Siracusano sono attesi 36 gradi, nel Nisseno 35. Un grado in meno nel Ragusano e nell’Agrigentino. Da giorni le temperature sono in crescita costante dopo una tregua con valori massimi caldi ma accettabili visto il periodo estivo.

Torna alto il rischio incendi nel Trapanese dove la pericolosità sarà alta e l’allerta sarà rossa. Nelle altre otto province siciliane, invece, il rischio è medio con conseguente livello di preallerta arancione. Lo annuncia sempre la protezione civile regionale valido dalle 0.00 del 24 luglio per le successive 24 ore.