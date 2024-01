Torna l'obbligo mascherine nei reparti dei pazienti fragili

Modica - Torna l’obbligo delle mascherine. La nuova misura urgente in materia di contenimento dal Covid-19 viene fissata da una disposizione dell’Assessorato alla salute della Regione Siciliana, che proroga fino a giugno 2024 le disposizione ministeriale già impartite nell’aprile scorso, che prevede l'obbligo di indossare la mascherina per i lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura.

In sostanza, la nota del servizio epidemiologico dell’assessorato fa una distinzione tra utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione e utilizzo raccomandato.

Il picco di questi giorni del virus con le conseguenze delle croniche difficoltà respiratorie ha consigliato di adottare le misure urgenti. La mascherina sarà obbligatoria, dunque, per tutti i reparti di degenza delle strutture sanitarie, socio assistenziali, pubbliche o private, ambulatori compresi.

Restano esclusi dall’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

La particolare condizione di contagio ha già indotto la direzione sanitaria dell’ospedale di Modica a trasformare il reparto di malattie infettive in reparto Covid.

9 attualmente i ricoverati.